EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 5,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,34 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,38 EUR. Mit einem Wert von 5,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 515.051 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 21,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 306,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 5,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das EPS lag bei -0,54 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,28 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,809 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach