EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,71 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,71 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 386.761 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 180,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,28 Prozent zurück. Hier wurden 208,73 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,226 EUR ausweisen wird.

