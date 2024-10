EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 5,59 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 5,59 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,48 EUR. Zuletzt wechselten 785.762 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,69 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 288,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 10,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,76 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,809 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

