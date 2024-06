EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag stark gefragt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,6 Prozent auf 8,33 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 13,6 Prozent auf 8,33 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,49 EUR. Mit einem Wert von 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.657.715 Aktien.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). 193,40 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 15,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie aus.

