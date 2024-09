EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Freitagnachmittag ab

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,9 Prozent auf 6,10 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,9 Prozent auf 6,10 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,07 EUR. Mit einem Wert von 6,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.166.735 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 255,87 Prozent wieder erreichen. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 20,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR einfahren.

