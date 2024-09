EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 6,24 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 6,24 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,22 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.252 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,69 EUR) erklomm das Papier am 28.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 247,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,60 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester