EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,60 EUR. Bei 5,73 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 586.635 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Gewinne von 318,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 182,12 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,462 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

