EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,98 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,98 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,93 EUR ab. Bei 6,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 366.924 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 262,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,572 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

XETRA-Handel TecDAX schlussendlich in Rot

Börse Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein