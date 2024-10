EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,6 Prozent auf 6,45 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,6 Prozent auf 6,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 6,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,14 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.385.592 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 21,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 70,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 21,55 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,76 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. EVOTEC SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,935 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer