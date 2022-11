EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Vormittag zu

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,08 EUR. Bei 16,09 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.010 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,83 EUR aus.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

