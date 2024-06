EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 8,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,91 EUR. Bei 8,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.701 Stück gehandelt.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 181,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

