EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 19,08 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 19,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 18,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.062 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,09 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 28,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 172,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 172,20 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

