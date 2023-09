EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Montagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 19,45 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,45 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.949 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 20,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

