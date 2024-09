EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,93 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:45 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.795 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 265,77 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 182,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,572 EUR ausweisen wird.

