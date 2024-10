EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Vormittag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,62 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.389 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 21,69 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 227,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Abschläge von 23,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,76 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 182,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 170,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,809 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

