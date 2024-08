EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Montagvormittag fester

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,92 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,92 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,88 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.987 Aktien.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 74,77 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das EPS lag bei -0,54 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,528 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

