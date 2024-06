EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Donnerstagvormittag nach

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 8,58 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 8,58 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 8,58 EUR. Bei 8,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.984 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 185,01 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (7,22 EUR). Mit Abgaben von 15,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

