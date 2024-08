EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE bricht am Mittag nach oben aus

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,6 Prozent auf 6,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,6 Prozent auf 6,60 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,66 EUR. Bei 6,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 771.064 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 255,15 Prozent Luft nach oben. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,528 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

