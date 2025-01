EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt

Kurs der EVOTEC SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 8,43 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 8,43 EUR. Bei 8,47 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,16 EUR. Bisher wurden heute 92.970 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,94 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.11.2024. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

