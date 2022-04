EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Aufwind

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 23,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 23,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.609 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,83 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 47,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 22,71 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,86 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 12.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 vorlegen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,272 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

