EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag billiger

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 8,55 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 8,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 130.392 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 14,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 72,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 08.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 40,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

