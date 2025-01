EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Freitagnachmittag

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 8,51 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 8,51 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 305.465 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 42,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 68,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR im Vergleich zu 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

