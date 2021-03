GO

Heute im Fokus

Dow Jones etwas leichter -- DAX im Plus -- ZEW-Index erholt sich im März weiter -- VW operativ mit schwarzen Zahlen -- Zalando steigert Ergebnisse -- Facebook, Commerzbank, RWE im Fokus

Continental bündelt Geschäft um autonomes Fahren und Assistenzsysteme. Delivery Hero zahlt für Zukauf in Südkorea 5,7 Milliarden Euro. DHL Express investiert 160 Millionen Euro in deutsches Netzwerk. Santander kauft Geschäft von Indosuez Wealth Management in Miami. USA sichern sich bei AstraZeneca für 205 Mio. Dollar COVID-19-Mittel. Deutsche Bank sieht Weltwirtschaft vor "Goldilocks-Szenario".