Video: So einfach geht Aktien kaufen

Experten-Interview

Zu jeder guten Geldanlage gehören Aktien. Doch wie funktioniert das eigentlich mit dem Aktien kaufen? In diesem Video gibt Felix Kästner eine Einführung und zeigt mit einem Praxisbeispiel, wie einfach der Aktienkauf tatsächlich ist.

Was benötige ich eigentlich, wenn ich in den Aktienhandel einsteigen will? Wie finde und eröffne ich das passende Wertpapierdepot? Und wie genau kaufen ich dann meine ersten Aktien? Diese Fragen beantwortet Felix Kästner in diesem Praxisvideo.

