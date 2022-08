Ausblick: Under Armour legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aktien in diesem Artikel

Under Armour wird am 03.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Under Armour ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Under Armour für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,617 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour Inc.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour Inc.