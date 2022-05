Under Armour-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Under Armour-Aktie abgegeben.

10 Experten empfehlen die Under Armour-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Under Armour-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 17,38 USD, was einem Anstieg von 6,80 USD zum aktuellen NDN-Kurs der Under Armour-Aktie von 10,58 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 16,00 USD 51,23 19.05.2022 UBS AG 18,00 USD 70,13 10.05.2022 Barclays Capital 14,00 USD 32,33 10.05.2022 JP Morgan Chase & Co. 16,00 USD 51,23 09.05.2022 Credit Suisse Group 13,00 USD 22,87 07.05.2022 UBS AG 36,00 USD 240,26 06.05.2022 JP Morgan Chase & Co. 23,00 USD 117,39 03.05.2022

