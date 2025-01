Expertenmeinung

Die Aktienmärkte verzeichneten 2024 ein rekordverdächtiges Jahr. Doch was bedeutet das für Anleger im Jahr 2025? Analystin Kimberly Forrest rät dazu, gezielt auf diese Aktien zu setzen.

Mit dem Jahr 2025 stehen Anleger vor der Frage, wie sie ihre Portfolios für die kommenden Herausforderungen und Chancen optimal ausrichten können. Angesichts der aktuellen Marktlage und der Entwicklungen in wichtigen Sektoren empfehlen Analysten, gezielt auf bestimmte Aktien und Marktsegmente zu setzen. Besonders vielversprechend erscheint dabei der Halbleitersektor.

NVIDIA-Aktie und Co.: Halbleiter-Boom auf dem Prüfstand

Kimberly Forrest, Gründerin und Chief Investment Officer von Bokeh Capital Partners, sieht 2025 Potenzial in den Halbleitermärkten, warnt jedoch vor einer Überbewertung. In einem Interview mit Yahoo Finance erklärte sie: "Es scheint, als wären Halbleiter, die auf KI ausgerichtet sind, sehr übergewichtet und man sollte sich das anschauen." Besonders Aktien von Unternehmen wie NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Broadcom haben 2024 kräftige Kursgewinne erzielt und gehören zu den großen Gewinnern.

Allerdings empfiehlt Forrest diesen Sektor mit Bedacht zu betrachten und gegebenenfalls Positionen anzupassen. "Ich würde mir diesen Bereich der Super-Halbleiter genauer ansehen und einige Anpassungen vornehmen", so die Expertin weiter. Anleger sollten also nicht nur auf den Hype um Künstliche Intelligenz setzen, sondern auch eine Diversifizierung innerhalb des Halbleitersektors in Betracht ziehen.

Small-Cap-Aktien: Wachstumschancen in vergessenen Unternehmen

Forrest rät zu einer verstärkten Fokussierung auf Small-Caps, also kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Laut Forrest sind gerade diese oft übersehenen Mittelstandsunternehmen eine lohnende Investition. "Diese mittelgroßen Unternehmen wurden in letzter Zeit ein wenig vergessen und sind auch missverstanden", erklärt die Analystin gegenüber Yahoo Finance.

Die Strategin widerspricht der weit verbreiteten Ansicht, dass diese Unternehmen hauptsächlich auf den US-Markt ausgerichtet sind. Im Gegenteil: Sie sieht viele Small-Caps als global agierende Firmen, die in den kommenden Jahren von einer breiten internationalen Marktpenetration profitieren könnten. "Ich denke, viele der Mid-Caps sind globale Unternehmen... und ich glaube, dass man genau auf diese achten sollte", betont sie im Interview.

Vielversprechende Perspektiven für Anleger

Die zunehmende Globalisierung und die Weiterentwicklung neuer Technologien eröffnen vielfältige Chancen, die durch eine kluge Repositionierung genutzt werden könnten. Wer auf eine ausgewogene Mischung aus etablierten Sektoren und wachstumsstarken Small-Caps setzt, kann sich laut Forrest gut auf die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 vorbereiten.

