DAX22.832 -2,9%Est505.595 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.437 -2,8%Euro1,1488 +0,3%Öl112,8 +2,9%Gold4.538 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe
DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Expertin: Irans Führung kämpft im Krieg ums Überleben

19.03.26 12:34 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelisch-amerikanische Krieg gegen den Iran wird von der Führung in Teheran nach Einschätzung einer Expertin als Überlebenskampf betrachtet. Das erkläre auch, warum die iranischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Golfstaaten eskalieren, sagte die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad in einem Podcast der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). "Was wir sehen, ist, dass Teheran versucht, ganz massiv die Kosten für alle Beteiligten in die Höhe zu treiben - nicht nur für die Kriegsparteien."

Wer­bung

Israel hat inzwischen Dutzende hochrangige Offiziere und Politiker getötet, darunter Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei am ersten Kriegstag Ende Februar. Zamirirad sieht die Staatsführung jedoch nicht vor einem Zusammenbruch. "Bislang gibt es keinen Grund anzunehmen, dass dieses System politisch oder militärisch vor dem Kollaps steht", sagt die Politikwissenschaftlerin. Zu beobachten sei, dass die Kommandoebenen des Militärs auf die gezielten Tötungen vorbereitet gewesen seien.

Den entscheidenden Impuls habe der Zwölftagekrieg im vergangenen Jahr gebracht, erklärte Zamirirad. So sei die Macht auf mehr Schultern verteilt worden - politisch etwa durch die Stärkung der Kompetenzen von Provinzgouverneuren sowie im Militärapparat. "Wir sehen, dass die Kräfte, die vorher schon einflussreich waren, allen voran die paramilitärischen Revolutionsgarden, noch stärker und mächtiger geworden sind."

Ob weitere "Enthauptungsschläge" den von den USA und Israel angestrebten Machtwechsel ermöglichen, sieht Zamirirad mit Skepsis. "Dann laufen wir eher auf ein Szenario zu, in dem wir verschiedene Milizen und einflussreiche Teile des Sicherheitsapparates erleben, die möglicherweise miteinander konkurrieren", sagte sie. Auch dies sei keine langfristige Strategie, wenn man versuche, autoritäre Herrschaft in diesem System zu brechen./arb/DP/nas