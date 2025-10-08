EZB-Anleihebestände sinken im August wie geplant

DOW JONES--Die Anleihebestände der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im August wie geplant verringert. Wie die EZB mitteilte, sanken die im Rahmen des APP-Programms erworbenen Bestände um 25,026 Milliarden Euro auf 2.403 Milliarden, darunter die von Staatsanleihen um 12,568 Milliarden auf 1.928 Milliarden Euro. Die im Rahmen des PEPP-Programms gekauften Bestände verringerten sich um 8,538 Milliarden auf 1.530 Milliarden Euro. Die EZB lässt ihre Anleihebestände auslaufen, indem sie die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht wieder investiert.

