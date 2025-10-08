DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
EZB-Anleihebestände sinken im August wie geplant

08.10.25 15:12 Uhr

DOW JONES--Die Anleihebestände der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im August wie geplant verringert. Wie die EZB mitteilte, sanken die im Rahmen des APP-Programms erworbenen Bestände um 25,026 Milliarden Euro auf 2.403 Milliarden, darunter die von Staatsanleihen um 12,568 Milliarden auf 1.928 Milliarden Euro. Die im Rahmen des PEPP-Programms gekauften Bestände verringerten sich um 8,538 Milliarden auf 1.530 Milliarden Euro. Die EZB lässt ihre Anleihebestände auslaufen, indem sie die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere nicht wieder investiert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 09:12 ET (13:12 GMT)