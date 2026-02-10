DAX24.940 -0,3%Est506.057 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -4,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.778 -1,9%Euro1,1889 -0,2%Öl69,41 +0,4%Gold5.045 -0,3%
EZB/De Guindos: Wachstum dürfte im 1Q Prognosen übertreffen

10.02.26 12:38 Uhr

DOW JONES--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat sich optimistisch zu den Wachstumsaussichten des Euroraums geäußert. "Die Wirtschaft hat sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir prognostiziert hatten, was eine gute Nachricht ist. Frühindikatoren deuten sogar darauf hin, dass das Wachstum im ersten Quartal 2026 die meisten Prognosen wahrscheinlich übertreffen wird", sagte er Econostream Media. De Guindos bezeichnete die Wachstumsrisiken als "ausgewogen".

Zugleich warnte der EZB-Vizepräsident, dass unprofessionelle Beobachter die Aussage, die EZB fühle sich mit ihrer gegenwärtigen geldpolitischen Ausrichtung in einer "guten Lage", missdeuten könnten. "Ich sage lieber, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger ist und dass sich die Inflation unserem Ziel nähert", sagte er. Dies mache deutlich, dass man sich im Hinblick auf die Inflationsentwicklung in einer komfortablen Position befinde.

"Dennoch kann man die Tatsache nicht ignorieren, dass das Preisniveau für die Verbraucher nach wie vor sehr hoch ist", sagte De Guindos. Gleichzeitig liege das Wachstum sehr nahe am Potenzial, sei aber nicht besonders stark. "Daher ist es wichtig klarzustellen, dass man sich mit der Aussage 'gute Lage' darauf bezieht, dass sich die Wirtschaft und die Inflation in die richtige Richtung bewegen", erläuterte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 06:38 ET (11:38 GMT)