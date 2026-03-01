DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.732 +0,2%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl92,13 +0,8%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

EZB/Schnabel: Projektionen werden Marktentwicklungen teilweise reflektieren

11.03.26 16:39 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die in der nächsten Woche anstehenden makroökonomischen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) werden nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel anders aussehen als die im Dezember veröffentlichten. "Die März-Projektionen werden die jüngsten Marktentwicklungen teilweise reflektieren", sagte sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt.

Wer­bung

Der EZB-Rat entscheidet am 19. März über das Niveau seiner Leitzinsen. ESTR-Forwards preisen einen unveränderten Einlagensatz zu über 90 Prozent ein und eine erste Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli zu 70 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)