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FedEx-Aktie: Gewinnprognose erhöht - Aktie legt deutlich zu

20.03.26 07:22 Uhr

Der US-Logistikkonzern FedEx hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel