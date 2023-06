Basler-Aktie: Basler verkauft erneut eigene Anteilsscheine

Aktien in diesem Artikel Basler 19,60 EUR

Am Freitag seien 500 000 Anteilscheine für je 19,25 Euro veräußert worden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Wochenende in Ahrensburg mit. Insgesamt nimmt Basler damit brutto knapp zehn Millionen Euro ein. Zuletzt hatte das Unternehmen Mitte Mai eigene Aktien verkauft, damals noch zu einem Stückpreis von 20,40 Euro.

Zuvor war bekanntgeworden, dass Basler im ersten Quartal wegen schlechter Geschäfte vor allem in Asien, das für die Firma von zentraler Bedeutung ist, im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht war. Trotzdem bestätigte der Vorstand seine Jahresprognose.

AHRENSBURG (dpa-AFX)

