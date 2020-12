Shell-Aktie verliert deutlich: Milliarden-Belastung im vierten Quartal erwartet - Milliarden-Einnahme dank Anteilsverkauf

Die erwarteten Belastungen hängen zusammen mit einer teilweisen Wertberichtigung auf die Appomattox Ölplattform im Golf von Mexiko im Upstream-Geschäft, mit seinem Raffinerieportfolio sowie negativen Effekten aus Verträgen im integrierten Gasgeschäft, wie der britisch-niederländische Ölkonzern mitteilte.

Royal Dutch Shell plc erwarte höhere bereinigte Betriebskosten aufgrund erhöhter Leistung im vierten Quartal verglichen mit dem dritten. Dies werde die bereinigten Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen belasten, so Shell.

Im Bereich Upstream erwartet Shell im Schlussquartal im aktuellen Preisumfeld einen bereinigten Verlust. Die Upstream-Produktion wird für das vierte Quartal zwischen 2,28 Millionen und 2,35 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag prognostiziert, hieß es.

Die integrierte Gasproduktion werde im vierten Quartal voraussichtlich zwischen 900.000 und 940.000 Barrel Öläquivalent pro Tag betragen, so Shell. Der Absatz von Ölprodukten im vierten Quartal werde voraussichtlich zwischen 4 Millionen und 5 Millionen Barrel pro Tag liegen, während der Absatz von Chemikalien voraussichtlich zwischen 3,6 Millionen und 3,9 Millionen Tonnen liegen wird.

Shell will am 11. Februar ein Strategie-Update geben.

Royal Dutch Shell nimmt mit Anteilsverkauf 2,5 Mrd Dollar ein

Der Ölkonzern Royal Dutch Shell macht eine Beteiligung an einer Infrastrukturfirma zu Geld. Wie der Shell-Konzern mitteilte, verkauft er einen Anteil von 26,25 Prozent an der QGC Common Facilities Company Pty, der für das Flüssiggas-Exportterminal Queensland Curtis in Australien wichtige Infrastruktur gehört, für 2,5 Milliarden US-Dollar. Käufer ist Global Infrastructure Partners Australia.

Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden.

In London fällt die Shell-Aktie aktuell um 6,32 Prozent auf 1.256,30 Pence.

