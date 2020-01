Schlechtes Jahr für Airlines: Wird es 2020 besser?

• Gewinnausblick für 2019 um 2,1 Milliarden US-Dollar gesenkt• Nordamerika stärkste Region 2019• 2020 dürfte der Gewinn wachsen

2019 lief es nicht gerade gut für Airlines, diverse Probleme verwässerten den Gewinn. Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) senkte daher den Gewinnausblick für 2019 im Dezember auf 25,9 Milliarden US-Dollar - das sind 2,1 Milliarden US-Dollar weniger als noch im Juni geschätzt wurden.

Weltpolitik stellte Airlines vor Probleme

Die Luftfahrtindustrie stand 2019 vor einigen Problemen: Geopolitische Spannungen, der Handelskrieg zwischen den USA und China, die Unsicherheit, wie es mit dem Brexit weitergeht, und ein sich verlangsamendes Wachstum der Weltwirtschaft setzte auch Airlines unter Druck. Die Nachfrage nach Plätzen für Passagiere und Fracht sank aufgrund der genannten Faktoren und somit fielen auch die Erträge der Fluggesellschaften geringer aus als erwartet.

Trotz der Probleme schrieben die Airlines in der Gesamtbetrachtung aber weiter schwarze Zahlen. Regional betrachtet lief es 2019 allerdings nicht überall gut. So mussten Airlines in Afrika, im mittleren Osten und in Lateinamerika Verluste einfliegen. Die profitabelste Region 2019 war Nordamerika - 65 Prozent der Gewinne stammen von dort.

Alexandre de Juniac, CEO von IATA, geht davon aus, dass 2019 eine Bodenbildung eintritt und es 2020 dann wieder besser wird. Für das kommende Jahr prognostiziert der Dachverband der Fluggesellschaften einen Gewinn von 29,3 Milliarden US-Dollar. Was die Fluggesellschaften im nächsten Jahr vor allem beschäftigen dürfte, ist seiner Ansicht nach die Entwicklung der Kapazitäten der Airlines.

Frage nach Kapazität, wenn Boeing 737 Max wieder abheben darf

Denn es wird erwartet, dass die Boeing 737 Max, die nach Abstürzen in diesem Jahr nicht mehr abheben durfte, 2020 wieder fliegen und ausgeliefert werden darf. Viele Fluggesellschaften warten auf ihre neuen Flugzeuge, Boeing hat mehrere hundert der Maschinen bereits fertiggestellt und wartet nur auf das "Go" für die Auslieferung.

Doch wenn alle Maschinen ausgeliefert sind und abheben werden, könnte es zu einem Überangebot an Flugzeugen und Plätzen kommen. Dadurch könnten die Preise wiederum unter Druck geraten. Kein Wunder also, dass die Frage nach der Kapazität im nächsten Jahr eine sehr wichtige werden könnte.

Wachsende Wirtschaft und Plus bei Passagierzahlen erwartet

Wenn die Weltwirtschaft 2020 wie erwartet wieder schneller wächst, wird das auch den Airlines zugutekommen. Auch der Handel könnte sich erholen, denn wenn im nächsten Jahr die US-Präsidentschaftswahlen anstehen, dürfte Donald Trump möglichst gut dastehen wollen. Wirtschaftliche Belastungen durch hohe Zölle dürften dann reduziert werden.

Die IATA erwartet für das kommende Jahr außerdem ein Plus bei den Passagierzahlen. Um 4,1 Prozent soll die Nachfrage an Flugzeug-Plätzen wachsen. Das ist ähnlich viel wie 2019, wo die Passagier-Nachfrage um 4,2 Prozent wuchs. Für die Fluggesellschaften dürfte dieser Ausblick beruhigend wirken, ist doch im Bewusstsein der Klimakrise immer öfter auch von Flugscham die Rede. Doch die Menschen fliegen offenbar munter weiter.

