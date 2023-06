freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel freenet 22,94 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,3 Prozent auf 22,88 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 22,88 EUR. Bei 23,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.083 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 13,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Abschläge von 18,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,07 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 04.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 07.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

freenet-Aktie steigt: freenet übertrifft in Q1 Analysten-Erwartungen

April 2023: Experten empfehlen freenet-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet