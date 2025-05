freenet Aktie News: freenet steigt am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 36,44 EUR zu. Bei 36,56 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,18 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 44.175 Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 1,97 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,76 EUR an.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,65 EUR im Jahr 2025 aus.

