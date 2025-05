Freitagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

S&P 500-Performance

Der S&P 500 kam am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Schlussendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 5.659,91 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45,091 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,301 Prozent auf 5.681,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5.663,94 Punkten am Vortag.

Bei 5.691,69 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.644,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,081 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.456,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 6.025,99 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 09.05.2024, mit 5.214,08 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,56 Prozent ein. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Microchip Technology (+ 12,60 Prozent auf 55,33 USD), Lumen Technologies (+ 5,53 Prozent auf 4,39 USD), Tesla (+ 4,72 Prozent auf 298,26 USD), Texas Instruments (+ 4,00 Prozent auf 172,27 USD) und Enphase Energy (+ 3,52 Prozent auf 50,78 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Akamai (-10,76 Prozent auf 76,25 USD), Expedia (-7,30 Prozent auf 156,66 USD), TKO GROUP (-5,50 Prozent auf 159,66 USD), Illumina (-4,80 Prozent auf 75,76 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,63 Prozent auf 527,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.785.989 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1.200,00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net