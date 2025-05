freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 36,28 EUR abwärts.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 36,28 EUR abwärts. Die freenet-Aktie sank bis auf 35,72 EUR. Bei 36,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 261.972 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,97 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 688,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 661,30 Mio. EUR.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,65 EUR je Aktie.

