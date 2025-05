freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagmittag ins Minus

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 35,96 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 35,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.511 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 4,26 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 36,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,97 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 688,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 661,30 Mio. EUR.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

