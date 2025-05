freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 36,54 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 36,54 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 36,30 EUR. Bei 36,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.694 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 37,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,97 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,64 EUR im Jahr 2025 aus.

