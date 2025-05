freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag mit Verlusten

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 36,72 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 36,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 36,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,58 EUR. Zuletzt wechselten 116.409 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 37,96 Prozent Luft nach unten.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 34,76 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

