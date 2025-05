NASDAQ Composite im Fokus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag

08.05.25 20:02 Uhr

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Wer­bung

Um 20:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,60 Prozent auf 18.022,66 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,03 Prozent höher bei 17.920,15 Punkten, nach 17.738,16 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17.776,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.096,00 Zählern. So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 15.267,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.523,40 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, bei 16.302,76 Punkten. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,53 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert. Top und Flops heute Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 16,50 Prozent auf 1,20 USD), Digi International (+ 16,10 Prozent auf 32,59 USD), 3D Systems (+ 15,05 Prozent auf 2,26 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 14,69 Prozent auf 15,69 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 14,04 Prozent auf 16,89 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Scientific Games (-12,89 Prozent auf 81,56 USD), Lifetime Brands (-10,03 Prozent auf 2,96 USD), Cogent Communications (-7,40 Prozent auf 49,27 USD), OraSure Technologies (-6,81 Prozent auf 2,60 USD) und Nortech Systems (-6,10 Prozent auf 8,77 USD). Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21.748.768 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,850 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Mit 11,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3D Systems Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3D Systems Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com