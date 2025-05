Keine Impulse: NASDAQ Composite letztendlich unentschlossen

NASDAQ Composite-Performance im Blick

In New York standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Freitag ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 17.928,92 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,527 Prozent stärker bei 18.022,55 Punkten, nach 17.928,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 18.068,90 Punkte, das Tagestief hingegen 17.853,84 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,628 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17.124,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.523,40 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.05.2024, einen Stand von 16.346,26 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,01 Prozent. Bei 20.118,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 12,61 Prozent auf 1,34 USD), Microchip Technology (+ 12,60 Prozent auf 55,33 USD), Lifetime Brands (+ 7,67 Prozent auf 3,23 USD), Silicon Laboratories (+ 5,38 Prozent auf 117,05 USD) und 3D Systems (+ 5,33 Prozent auf 2,37 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Anika Therapeutics (-21,03 Prozent auf 11,64 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-16,06 Prozent auf 4,86 USD), Innodata (-15,79 Prozent auf 34,62 USD), Akamai (-10,76 Prozent auf 76,25 USD) und Geospace Technologies (-9,46 Prozent auf 6,03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25.785.989 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

