freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 37,12 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,30 EUR aus. Bei 37,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.371 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 62,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,97 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,45 EUR an.

freenet gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 661,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,65 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

