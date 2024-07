freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag auf rotem Terrain

freenet im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 25,00 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 24,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,12 EUR. Zuletzt wechselten 54.924 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 15.05.2024. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

