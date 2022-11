freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die freenet-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 19,82 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 19,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.680 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 26,21 Prozent niedriger. Bei 18,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 6,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 25.03.2022.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von freenet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2020 aus.

