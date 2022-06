freenet Aktie News: freenet am Nachmittag höher

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 25,05 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 215.025 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,74 Prozent hinzugewinnen. Am 20.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,29 EUR. Abschläge von 29,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 26,19 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 12.05.2022. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 616,82 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 619,20 EUR gelegen.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 12.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von freenet rechnen Experten am 09.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

