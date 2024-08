freenet Aktie News: freenet am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 24,66 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 24,66 EUR zu. Die freenet-Aktie legte bis auf 24,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.945 freenet-Aktien.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,19 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 18.08.2023. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

