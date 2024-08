freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit Verlusten

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,48 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,42 EUR aus. Mit einem Wert von 24,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25.124 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,96 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu